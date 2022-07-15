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اتحاد الكرة يصدر قراراً هاماً بشأن نهائي كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-15 | 15:09

اتحاد الكرة يصدر قراراً هاماً بشأن نهائي كأس العراق

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الخليج 365 - رياضة

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراً هاماً بشأن دخول الجماهير لنهائي كأس العراق بين الكهرباء والكرخ غداً السبت.

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر ان يكون الدخولَ مجاناً للمباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العراق للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي ستجمعُ فريقي الكهرباء والكرخ يوم السبت الموافق (٢٠٢٢/٧/١٦) في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في الساعةِ الثامنة مساءً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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