اتحاد الكرة يصدر قراراً هاماً بشأن نهائي كأس العراق

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراً هاماً بشأن دخول الجماهير لنهائي كأس العراق بين الكهرباء والكرخ غداً السبت.

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر ان يكون الدخولَ مجاناً للمباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العراق للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي ستجمعُ فريقي الكهرباء والكرخ يوم السبت الموافق (٢٠٢٢/٧/١٦) في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في الساعةِ الثامنة مساءً".