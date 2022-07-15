منظمة اغاثية: اطفال اليمن يموتون جوعا

وقال حسام الشرقاوي إن "الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والمواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار لا يطاق، كان الوضع في اليمن كارثيا بالفعل قبل أوكرانيا، والآن أصبح أسوأ مائة مرة، الأطفال يموتون في اليمن. إنهم لا يعانون فقط، إنهم يموتون من الجوع".واضاف: "الظروف الأسوأ من الكارثية في اليمن تتطلب من منظمته زيادة الجهود في عملنا الإنساني"، موضحا: "للأسف لم يتحسن الوضع في اليمن منذ الهدنة".

واشار الشرقاوي الى أن "المياه الملوثة مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة".

يذكر أنه تم تمديد الهدنة التي استمرت شهرين بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان لشهرين إضافيين في 2 حزيران.

