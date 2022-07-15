شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز السلامة وتعظيم العائد الاقتصادي أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي رقم 25 لسنة 2022، أهداف إنشاء المركز، وتنص المادة (1 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

بينما تنص المادة (2) على أن يهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوى من الكفاءة.