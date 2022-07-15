شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر استثنائية تضرب بريطانيا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا من موجة حر استثنائية تضرب أجزاء واسعة من البلاد الأسبوع المقبل.

وقال المكتب "من الممكن حدوث حرارة استثنائية في المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل، حيث من المحتمل أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في بعض الأماكن".

ويأتي ذلك تزامنا مع موجة حر شديدة ضربت أجزاء واسعة من غرب أوروبا وأسفرت عن حرائق في عدد من الغابات خصوصا في البرتغال، مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى تفعيل سياسة مشاركة المعدات بين دول المجموعة لمساعدة البرتغال في السيطرة على الحرائق.