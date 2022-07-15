شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتها.. من هي إيفانا ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت إيفانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأولى ووالدة ثلاثة من أبنائه، عن عمر يناهز 73 عاماً.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الوفاة عرضية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، وعُثر عليها فاقدة الوعي بقرب سلم في منزلها بمدينة نيويورك.

وكان دونالد وإيفانا ترامب شخصيتين بارزتين في نيويورك خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لذا أثار انفصالهما جدلا بين الناس.

وبعد انفصالهما، دشنت إيفانا أعمالها الخاصة لأدوات التجميل والملابس والمجوهرات.

وقالت إيفانا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه - ولم تفوت أبدًا فرصة للضحك والرقص.. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما".

امرأة رائعة وملهمة

وكتب ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها "تروث سوشال" أنها "كانت امرأة رائعة وجميلة وبديعة، عاشت حياة عظيمة وملهمة".

ولدت إيفانا ترامب في تشيكوسلوفاكيا (جمهورية التشيك حاليا)، وتزوجت من ترامب في عام 1977، وانفصلا بعد مرور 15 عاماً على زواجهما في 1992، بعد أن أنجبا 3 أبناء، هم دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.

وقالت إيفانا: "اتخذت القرارات بشأن تعليم أطفالي ونشاطاتهم ورعايتهم ومصاريفهم" إلى أن بلغوا الجامعة، مشيرة إلى فضلها في تربية أبنائها وذلك في سيرتها الذاتية الصادرة عام 2017.

وأضافت في مذكراتها أن علاقتها بدونالد ترامب تحسنت بعد الطلاق، لافتة إلى أنها كانت تتحدث إليه مرة كل أسبوع تقريباً.

وأصدرت عائلة ترامب بياناً أشاد بها باعتبارها "قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجميلة مشرقة، وأم وصديقة راعية".

وذكر البيان أن "إيفانا ترامب كانت ناجية. فرت من الشيوعية واعتنقت هذا البلد"، مضيفا أنها "علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والعزيمة".

ترامب الزوج الثاني

كان دونالد ترامب الزوج الثاني لإيفانا، بعد زواجها من مدرب التزلج وصديقها ألفرد وينكلماير، والذي قيل إنه كان بدافع الرغبة في الحصول على الجنسية النمساوية، والخروج من تشيكوسلوفاكيا التي كانت تحت الحكم الشيوعي وقتها.

ومارست إيفانا رياضة التزلج لوقت طويل، وشاركت في منافسات في بلدها الأم، ودحض مسؤول أولمبي محلي في 1989 مزاعم دونالد ترامب بأنها كانت ضمن صفوف البدلاء في بعثة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972.

وعملت إيفانا مدربة للتزلج وعارضة أزياء أثناء إقامتها في كندا في السبعينيات، ما مكنها من مقابلة ترامب مع مجموعة من العارضات في رحلة عمل إلى نيويورك في عام 1976، لتتزوج منه في العام التالي ويصبحا حديث الصحف.

وخلال زواجهما، شغلت إيفانا عدة مناصب في منظمة ترامب، بينها مديرة فندق "بلازا" في مانهاتن.

الطلاق والسيدة الأولىذكرت تقارير صحفية أن ترامب منع إيفانا من دخول مكتبها عام 1990، لخلافهما حول 4 اتفاقات قبل الزواج، وحين تمت تسوية الطلاق في عام 1992، وقعت إيفانا اتفاقية عدم إفشاء، لكنها حصلت أيضا على 14 مليون دولار وقصر بولاية كونيتيكت.

وتزوجت إيفانا بعد ذلك من رجل الأعمال الإيطالي ريكاردو مازوتشيلي (1995 - 1997) ثم من الممثل الإيطالي روزانو روبيكوندي (2008 - 2009).

وفي 2017، قالت لبرنامج "غود مورنينغ أمريكا" على قناة "ايه بي سي" إنها لا تريد أن تجعل ميلانيا زوجة ترامب الحالية تشعر بالغيرة من خلال الاتصال به في البيت الأبيض.

وأَضافت: "أنا في الأساس زوجة ترامب الأولى. حسناً؟ أنا السيدة الأولى".

وأصبحت إحدى عباراتها واحدة من الاقتباسات الشهيرة، حين قالت في دور ثانوي لعبته في فيلم "نادي الزوجات الأولى" في عام 1996: "سيداتي، كن قويات ومستقلات. وتذكرن، لا تغضبن، بل خذن كل شيء".