شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة المملكة لدى واشنطن: تطوير الشراكة بين البلدين ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

وجه جديد وقالت السفيرة "لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" الذي عفا عليه الزمن". وأضافت أن "المملكة اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها عما كانت عليه في السابق، حتى قبل 5 سنوات فقط، فلم نعد مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة". وأشارت إلى أن ذلك تحقق "من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء، لافتة إلى إطلاق "أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا". فيديو | سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما آل سعود: زيارة بايدن ستضع "رؤية مشتركة" لمواجهة التحديات

#الإخبارية pic.twitter.com/ugAwQkHsxU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2022 إلى مواصلة تعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أنه بالنظر إلى مكانة المملكة باعتبارها مهد الإسلام، فإن أصداء تلك الجهود ستظهر من نيجيريا حتى أفغانستان. كما أشارت إلى تصور المملكة لمستقبل "لا تتورط فيه منطقتنا في الصراع، بل تركز بالأحرى على التعاون الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية والمشاريع متعددة الجنسيات التي تعود بالفوائد على الجميع". كما دعت إلى أن تكون "الولايات المتحدة جزءًا من هذا المستقبل، تمامًا كما كانت جزءًا من بناء دولتنا قبل 8 عقود". المناخ قوة هائلة للخير وحول الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة قالت السفيرة ريما بندر آل سعود: "أظهر لنا التاريخ أن الولايات المتحدة والمملكة خرجتا من كل تحد أقوى معًا، ويجب ألا يكون المستقبل مختلفًا، عندما نتحد، نكون قوة هائلة من أجل الخير". وأضافت "تقف المملكة عند نقطة التقاء 3 قارات - آسيا وأوروبا وأفريقيا - لكن أمريكا هي الأقرب إلى قلوبنا". وتابعت "سيرى الرئيس بايدن أرضًا ذات وجه جديد أصغر سنًا، وسوف نشاركه - مع العالم - رؤية المملكة للتقدم والشراكة". الدمام - شريف احمد - بينت السفيرة ريما بندر آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة أنه في إطار زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، فإن على الدولتين العظيمتين مواجهة المجهول بثقة، والتصدd لأكبر تحديات اليوم، من الأوبئة القاتلة وانعدام الأمن الغذائي إلى الانتقال المسؤول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكدت، السفيرة ريما بندر آل سعود، في مقال بمجلة "بوليتيكو"، أن زيارة بايدن للمملكة "محورية للغاية". وشددت على ضرورة تطوير الشراكة بين البلدين؛ لتحقيق السلام والازدهار للشعبين والعالم أجمع، وإعادة تحديد معالم العقود الثمانية القادمة للتحالف بين الدولتين.وقالت السفيرة "لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" الذي عفا عليه الزمن". وأضافت أن "المملكة اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها عما كانت عليه في السابق، حتى قبل 5 سنوات فقط، فلم نعد مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة". وأشارت إلى أن ذلك تحقق "من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء، لافتة إلى إطلاق "أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".وألمحت إلى ما تتمتع به "المرأة السعودية اليوم من ضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في مكان العمل، في حين أن بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الخطوات". وأوضحت أن "المملكة تعيد بالفعل تصور كيفية التعبير عن أنفسنا والتفاعل مع العالم كمجتمع وثقافة". وتابعت أن المملكة تشجع التسامح والحوار بين الأديان لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، وتعمل على تطوير رؤية للازدهار الاقتصادي المشترك كبديل للصراع. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)إلى مواصلة تعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أنه بالنظر إلى مكانة المملكة باعتبارها مهد الإسلام، فإن أصداء تلك الجهود ستظهر من نيجيريا حتى أفغانستان. كما أشارت إلى تصور المملكة لمستقبل "لا تتورط فيه منطقتنا في الصراع، بل تركز بالأحرى على التعاون الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية والمشاريع متعددة الجنسيات التي تعود بالفوائد على الجميع". كما دعت إلى أن تكون "الولايات المتحدة جزءًا من هذا المستقبل، تمامًا كما كانت جزءًا من بناء دولتنا قبل 8 عقود"."أظهر العامان الماضيان التقلبات المتأصلة في عصرنا، من الأوبئة العالمية إلى أزمات الغذاء والطاقة وسلسلة التوريد" بحسب ما بينت السفيرة ريما بندر آل سعود . وقالت: "نحن في المملكة نتعامل مع هذه التحديات بعقلية جديدة، ونعتقد أن الانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن يحدث إلا إذا عملنا جميعًا معًا لإدارة هذا التحول بطريقة تضمن أمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي". وأضافت "تبنينا التحول إلى الطاقة الخضراء ونلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، جنبًا إلى جنب مع هدف تحويل أكثر من نصف صناعة الطاقة لدينا إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري". وأشارت إلى أن "هذه التزامات كانت تعتبر ذات يوم غير قابلة للتخيل بالنسبة للبنك المركزي للنفط في العالم".وحول الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة قالت السفيرة ريما بندر آل سعود: "أظهر لنا التاريخ أن الولايات المتحدة والمملكة خرجتا من كل تحد أقوى معًا، ويجب ألا يكون المستقبل مختلفًا، عندما نتحد، نكون قوة هائلة من أجل الخير". وأضافت "تقف المملكة عند نقطة التقاء 3 قارات - آسيا وأوروبا وأفريقيا - لكن أمريكا هي الأقرب إلى قلوبنا". وتابعت "سيرى الرئيس بايدن أرضًا ذات وجه جديد أصغر سنًا، وسوف نشاركه - مع العالم - رؤية المملكة للتقدم والشراكة".