مفاجأة مرتقبة من القيصر لبيروت!

المقاعد اكتمل حجزها، والجمهور ينتظر على أحرّ من الجمر نجمه الذي غاب قسرًا عنه بفعل أحداث تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا

وما زاد حماسة الجمهور هو تشويق المتعهّد الفنّي اللبناني ميشال حايك الجمهور إلى مفاجأة من القيصر أعدّها خصيصاً لبيروت.



وكشف أنّه عندما طرح اسم بيروت لتكون جزءًا من جولات الساهر الفنية لم يتردّد الأخير: "لم يتردد، وقال لي: مثلما هي حبيبتك، بيروت حبيبتي أيضاً."وتبدأ الحفلة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت في الواجهة البحرية Seaside Arena وسط المدينة التجاري ويشارك فيها أوركسترا من 50 عازفاًولن تكون لبنانيّة الهوى فحسب، بل عربّية أيضاً.

واللافت في الحفلة هو حضور أكثر من 600 عراقيّ اشتروا التذاكر وحجزوا الفنادق في العاصمة اللبنانية.



ووصل الساهر ظهر الخميس، إلى لبنان قادما من تركيا بعدما أحيا فيها حفلتين تاريخيتين.ويستكمل الساهر جولته الصيفية التي تشكّل مصر محطّة مهمة فيها خصوصًا أنه سيحيي فيها أو حفلة غنائية بعد غياب 13 عاما في آب المقبل.