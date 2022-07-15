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نيمار يتعرض لاصابة خلال معسكر التحضير للموسم المقبل

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-15 | 13:55

نيمار يتعرض لاصابة خلال معسكر التحضير للموسم المقبل

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عن تعرض نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة جديدة خلال معسكر الإعداد، تحضيرا للموسم المقبل 2022-2023.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "نيمار يعاني من إصابة أعلى الفخذ".

وأضافت أن "هذه الإصابة ستحرم النجم البرازيلي من المشاركة في المباراة الودية الأولى للفريق الباريسي، استعدادا للموسم الجديد".

ويلعب باريس سان جيرمان ضد كويفيلي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في مباراة ودية، مساء اليوم الجمعة.


وثار جدل كبير حول نيمار جونيور، وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان أو عرضه للبيع هذا الصيف.

وينتهي تعاقد نيمار مع البي إس جي في صيف عام 2025، مع بند يمدد العقد تلقائيا حتى صيف 2027.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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