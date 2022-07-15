انت الان تتابع خبر جدل حول فيلم تامر حسني الجديد... 9 مليون دولار بـ4 أيام؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تداولت بعض المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن الفيلم حقّق لحسني حوالي 9 مليون دولار أميركي بعد 4 أيام فقط من عرضه في دور السينما.

هذه أجبرت النجم المصري على الخروج عن صمته ونشر جدول الإيرادات. فأوضح في منشور على حسابه الرسمي على الانستغرام التالي:



"توضيح لمن اختلط عليهم امر ايرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداوله.. واجب علينا التوضيح ….فيلم بحبك و افلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها و عرضها في جميع بلاد الوطن العربي و امريكا و كندا كما مذكور امامكم بالتفصيل و ذادت اكثر مع فيلم بحبك ، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي ….فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقطو الحمدلله اليوم في رابع ايام العيد وصل ايراد فيلم بحبك داخل مصر الى ١٩ مليون جنيه و نصفو الإيراد الدولي ١٥٤ مليون جنيهبمجموع ١٧٣ مليون و نصف حتى الآنو مازال الفيلم في بداياته و يعد هذا الإيراد اعلى إيراد حققه الفنان تامرحسني في مسيرته الفنيه في الايام الأولى للفيلم …..لكم منا جزيل الشكر".