أنشيلوتي يعلن خبراً مهمًا بخصوص ميركاتو ريال مدريد

الخليج 365 - رياضة

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن النادي الملكي لن يبرم أيّ صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك إيمانًا منه بأن المجموعة المتوفرة لديه قادرة على تقديم أداء جيد خلال الموسم القادم.

وأكد المدرب الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي، أن "ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب خلال هذه الفترة"، موضحًا: "أستطيع القول إننا لن نُوقّع مع أي شخص، تشواميني وروديغر سيضيفان الكثير من الجودة على الفريق".

وأضاف أنشيلوتي: "لديَّ فكرة؛ وهي محاولة الاعتماد على هازارد في مركز المهاجم الوهمي، قد يكون وجوده مفيد لنا في هذا المركز لمساندة كريم بنزيما في الموسم الطويل".