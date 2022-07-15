نجاح الخطة الامنية الخاصة بصلاة الجمعة الموحدة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الخاصة لتأمين صلاة الموحدة، والتي أقامها التيار الصدري في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.



وقال مراسل السومرية ان "العملية الامنية أشرف عليها وزير الدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري".

وفي 3 تموز، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.