توجيه عاجل من السفارة الأمريكية لمواطنيهم في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

حثت السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فوراً لأسباب أمنية، وحذرتهم من "التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة".



وقالت البعثة الدبلوماسية في تحذير وزعته ونقلته وكالة "تاس" الروسية: تحث السفارة الأمريكية المواطنين على تفادي زيارة أوكرانيا، وتدعو الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة، إذا كانت آمنة.

وحذرت السفارة من الاقتراب منالتجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة في أوكرانيا، على خلفية التهديد الصاروخي.