أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، منذ قليل، استعداده لصنع سلام الشجعان مع إسرائيل قائلًا: "أمد يدي لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش لقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس، موضحًا أن فلسطين تسعى لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد "أبو مازن"، على أن فرصة حل الدولتين قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما يحصل في المستقبل، منوهًا إلى أنه على إسرائيل وقف التصرف كدولة فوق القانون وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته قال "بايدن"، إن واشنطن لن تتوقف عن جهود جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الرئيس الأمريكي على دعمه المستمر لحل الدولتين، متابعًا: "لن نتخلى عن محاولات إرساء السلام.. فالشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به".