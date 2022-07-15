إكسترا نيوز: الرئيس الأمريكي سيلتقي الرئيس السيسي غداً في جدة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً السبت في السعودية.

ونقلت القناة عن مصادر من البيت الأبيض قولها إن بايدن سيلتقي الرئيس السيسي ظهر غد السبت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التى يشارك فيها الرئيس السيسي.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن يستقل الرئيس الأمريكي جو بايدن طائرة من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من إسرائيل.

وتتضمن الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.