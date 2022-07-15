الإمارات بصدد إرسال سفير إلى إيران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الإمارات انها تريد إعادة بناء العلاقات مع إيران.

وقال أنور قرقاش، مستشار الشئون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، إن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها.

وشدد قرقاش، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، على أن "الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءاً من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "أبو ظبي منفتحة على كل ما يحمي الإمارات دون استهداف دولة ثالثة".

وأكد أنور قرقاش أن "فكرة نهج المواجهة مع إيران ليست بالشيء الذي تتبناه الإمارات".