شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات مدة ترخيص مزاولة المهنة بقانون المجلس الصحى المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى شروط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة (٣) على أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع فى المحافظات.

ويهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى، التدريب التخصصى، التأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء والعاملين فى مختلف المجالات الصحية، وله على الأخص :

( أ) تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافى للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

(ب) تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمى.