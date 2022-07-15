شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي السابق يصدم الإدارة ويرفض العودة للبلوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة صادمة بتعطل صفقة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن كان الفريق قريبا من حسم صفقة جديدة قبل الموسم التحضيري لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة ذا أثليتيك الإنجليزية فإن لاعب فريق مانشستر سيتي الحالي ناثان آكي، يرفض العودة لناديه السابق تشيلسي ويفضل البقاء داخل قلعة الاتحاد.

تعثر صفقة تشيلسي

وكانت قد انتشرت تقارير مؤخرا حول اقتراب البلوز في التعاقد مع اللاعب خاصة في ظل رغبة إدارة النادي بالتعاقد مع مدافعين جدد بعد رحيل كريستينسن مدافع الفريف لصفوف برشلونة.

وأكد ذلك المدير الفني للفريق، توماس توخيل في تصريحاته عندما سُئل عن موقفه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال وقتها أن الفريق يركز فقط على التعاقد مع صفقات جديدة في خط الدفاع وهذا هو الأهتمام الأكبر للفريق وليس خط الهجوم.

ناثان آكي

ناثان آكي يرفض العودة لتشيلسي

وأكد الموقع بأن اللاعب قرر البقاء في صفوف السيتي وعدم العودة لتشيلسي وشعوره بالراحة داخل فريقه الجديد خاصة وأنه من ضمن اللاعبين المفضلين لدى بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

وكان قد انضم المدافع الهولندي قادما من فريق بورنموث الإنجليزي منذ عامين وساعد الفريق الإنجليزي في حصد لقب الدوري الإنجليزي لمرتين متتاليتين.

فشل صفقات تشيلسي

ولن تكن فقط صفقة آكي هي التي فشلت بالنسبة للبلوز هذا الموسم، حيث أكدت الصحف الألمانية بالأمس أن جنابري لاعب بايرن ميونخ رفض أيضا اللعب للبلوز بعد أن ابدى الفريق اهتمامه باللاعب.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية بأن جنابري يرفض رفضا قاطعا ارتداء قميص تشيلسي واللعب باسم البلوز بسبب حبه الشديد لناديه السابق آرسنال وولاءه للفريق.

وأكدت بان جنابري سيكون متاحا للانطلاق لأي فريق آخر غير تشيلسي، حيث تستهدف إداراة أندية كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد التعاقد مع اللاعب.



مسيرة ناثان آكي في الملاعب

آكي بدأ مسيرته الاحترافية في تشيلسي بعد انضمامه لأكادمية النادي في سن 15 عاما.

وشارك اللاعب وقتها في 17 مباراة مع الفريق الأول قبل رحيله لصفوف بورنموث الإنجليزي.

انتقل وقتها اللاعب من صفوف البلوز لصفوف بورنموث الإنجليزي قبل أن يرحل بداية من موسم 2020-2021 لصفوف مانشستر سيتي.