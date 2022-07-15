شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة استعداداته لبدء منافسات الدوري الانجليزي الممتاز المقرر اقامته بداية من شهر اغسطس المقبل، بمواجهة نظيره كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وتقام المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمه، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة في المعسكر المقام في الوقت الحالي بتايلاند والذي يتواجد خلاله بعض الفرق الإنجليزية.

ليفربول يخسر من مانشستر يونايتد

وكان قد تعرض نادى ليفربول لهزيمة كبيرة أمام مانشستر يونايتد منذ بضعة أيام في الجولة الأولى والاستعدادا الأول للفريق بالجولة الأسيوية حيث انتهت المباراة بهزيمة الريدز برباعية نظيفة بتايلاند في مفاجأة قوية للجميع.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة خاصة للنجم الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة وفقا لما يقدره المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذي يرغب في الاستعانة به والتعويل عليه على في الكثير من المباريات قبل انطلاق الموسم القادم.

صلاح يتوهج مع ليفربول

ويقدم محمد صلاح اداء متميزا حيث أصبخ حد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا وصنع 63 هدفا خلال 254 مباراة شارك بها الفرعون المصري خلال مسيرته الاحترافية مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

صلاح بدأ مسيرته مع ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته وقتها أغلى صفقة فى تاريخ الريدز.

ومن المنتظر أن يبدأ صلاح رحلته الجديدة مع ليفربول، ويبدأ تجهيزاته استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد أن انتهى الجدل حول تجديد عقده والإعلان عن التمديد حتى 2025.

تصريحات كلوب قبل المباراة

كلوب

وتحدث المدير الفني يورجن كلوب قبل مواجهة كريستال بالاس عن بعض الاصابات داخل الفريق حيث قال: "دييجو جوتا سيء الحظ، فهو لم يشارك أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابته مع البرتغال".

وأكمل: "لقد تدرب أمس بشكل كامل وتعرض للإصابة مرة أخرى، وهذا ليس جيدًا ولكن علينا انتظار نتائج الفحوصات الطبية لمزيد من التقييم لحالته".

وتابع: "نعم، جوتا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وهي نفس الإصابة التي كان يعاني منها منذ تواجده في معسكر منتخب البرتغال".

وأنهى حديثه بالكشف حالة حارس مرماه اليسون بيكر، قائًلا "لم يكن جاهزًا أمام مانشستر يونايتد بنسبة 100%، لقد أنهى المران في وقت مبكر وشعر ببعض الآلام، لذلك علينا إخضاعه لبعض الفحوصات بينما بقية اللاعبين بخير".