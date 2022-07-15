قبيل زيارة بايدن.. السعودية تفتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، صباح اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي المتطلبات لعبور أجوائها.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن القرار يأتي "استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي".

يأتي هذا في وقت من المقرر أن يستقل الرئيس الأمريكي جو بايدن طائرة من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال بايدن، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة بين البلدين في رحلة رسمية إلى المنطقة.

ويقوم بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية تبدأ اليوم الجمعة، وتستمر غداً السبت.

وتتضمن الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعقب إعلان الهيئة السعودية للطيران، قال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يرحب ويشيد بالقرار.