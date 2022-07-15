شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى: قرارات العفو الرئاسى تفتح الأفق فى المجال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، عن ترحيبه بقرارات لجنة العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد من المسجونين، مضيفا أنها جاءت فى توقيت مناسب وتفتح الأفق فى المجال العام، وتحل جانب من المشكلة التى تواجه عدد من أسرهم التى تعانى من غيابهم بسبب تصرفات هؤلاء ضد الدولة والمجتمع .

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أننا ننتظر من الدولة المصرية المزيد من الإفراج خلال الفترة القادمة لزيادة مقومات الاستقرار والسلم المجتمعى.

ووجه عماد حجاب، التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسي على ما تقوم به من جهود فى تلقى وفحص ودراسة كافة الشكاوى، والطلبات والالتماسات التى تقدم لها من اسر المحبوسين على ذمة القضايا أو يقضون العقوبة الثانوية الصادرة بحقهم من المحاكم.

كما وجه عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على استجابتها بعد دراستها لكل الحالات المقدمة اليها، داعيا إلى إصدار المزيد من قرارات الافراج والعفو لمن لم يمارسوا العنف ضد الدولة والمجتمع ولمن لم تلوث أيديهم بدماء المصريين والجيش والشرطة.