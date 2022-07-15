شكرا لقرائتكم خبر عن 5585 |إصابة جديدة بكورونا في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدنمارك 5585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و240 ألفا و466، والوفيات إلى 6 آلاف و.578

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و228 ألفا و440 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن. وتلقى 4 ملايين و795 ألفا و678 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 16ر82%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.