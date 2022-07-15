رئيس البرازيل: أعرف كيف يمكن تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، أنه ينوي تقديم رؤيته لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بولسونارو، في تصريح لقناة "سي إن إن البرازيل"، ونقلته قناة "روسيا اليوم": "سأقدم رأيي وأقترح حل هذا الوضع. وأعرف كيف يمكن تسويته، لكنني لن أتحدث عن ذلك مسبقا".

وأشار بولسونارو إلى النزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند في عام 1982، متابعاً: "نحن نأسف، والحقيقة تكون مؤلمة أحياناً، ولكن من الضروري إدراكها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي أنه سيجري اتصالاً هاتفيا مع زيلينسكي في 18 يوليو الجاري.