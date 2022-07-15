شكرا لقرائتكم خبر عن حوافر للتمييز العلمى لموظفى وكالة الفضاء تصل لـ 200 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللائحة المالية لوكالة الفضاء المصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنه 2021، نظاما لحصول موظفى الوكالة على حوافز التمييز العلمى.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (56) لتقضى باستحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان در استان علی الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسـات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

ويـكـون حـافـز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (7%) من الأجـر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها أن تكـون الدرجـة أو المؤهـل العلمـي الأعلـى متصـلا بطبيعة عمل الوظيفـة التـي يشغلها الموظف ، ولا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .

يشار إلي أن وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف الوكالة إلي نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وللوكالة عدد من الاختصاصات الهامة في مقدمتها وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وكذا برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه، الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

كما تختص بالوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها،ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها،تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.