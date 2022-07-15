شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للمرشحين المتقدمين لمقعد نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ النقابة العامة للمحامين، تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، بداية من السبت القادم الموافق 16 يوليو حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

ويرصد ”الخليج 365” المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقعد النقيب العام وجاءت كالتالي:

١- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

٢- صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

٣- صورة بطاقة الرقم القومي.

٤- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من (النادي النهري بالمعادي).

٥- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

٦- شهادة بسداد رسوم الاشتراك (النادي النهري بالمعادي).

٧- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية - سموم)، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.