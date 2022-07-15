شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يمنح رئيس الحكومة العراقية وسام الشرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وسام الشرف، وهو أعلى وسام فخري في فرنسا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن سفير فرنسا في العراق إيريك شوفالييه قام أمس، نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتسليم الكاظمي وسام الشرف، وهو أعلى وسام فخري في فرنسا تمنحه الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها.

وحسب البيان، بحث الكاظمي خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمة ذلك التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطاع.