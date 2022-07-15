شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمهورية القوية»: خطاب نصر الله أكد أننا في اللا دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية اللبنانية، النائب غياث يزبك، أمس الخميس، أن حسن نصر الله بخطابه، أمس الأول الأربعاء، كشف من جديد ظهر لبنان كما فعل في تموز 2006، مشددا على أنه بذلك تأكد للجميع أننا في اللادولة، وقال: يبدو أن الجميع يلعب في الوقت الإيراني الضائع فيما لبنان ضائع.

وقال يزبك: «إننا عندما نكون في دولة فعلية، يضمن الدستور والانصياع له ومعهما احترام الناس وكراماتهم وجوعهم، حصول كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، من تشكيل الحكومة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن بعد خطاب الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله (الأربعاء)، تأكد للجميع أننا في اللادولة، ويبدو أن الجميع يلعب في الوقت الإيراني الضائع فيما لبنان ضائع»، مشيرا إلى أن «نصر الله كشف من جديد ظهر لبنان كما فعل في تموز 2006، وقال: إنه لا يقف وراء أحد بل يسير بالبلاد إلى حيث يريد، وهو يلعب ضمن الأطر التي تضعها إيران وحساباته ليست حسابات لبنانية»، وتأسف نائب كتلة الجمهورية القوية لكون بلادهم اليوم، من دون إطلاق صواريخ أو خطف جنود، دخلت عمليا في حالة «حرب تموز» جديدة يفرضها عليه حزب الله.

من ناحيته، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «إن تصريح حسن نصر الله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23، لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع، وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم».