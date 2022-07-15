شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مؤسسة النفط تثير احتمال صراع ليبي مفتوح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمرًا حكوميًّا بإقالته، قائلًا: إن رئيس الوزراء لا يملك صلاحية ذلك، الأمر الذي يثير احتمال حدوث صراع مفتوح للسيطرة على المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط.

وفي كلمة عاصفة بثها التليفزيون، قال صنع الله: إن صلاحية حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة انتهت، وحذره من المساس بالمؤسسة.

وقال ثلاثة شهود: إن قوة مسلحة انتشرت أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وذكر أحدهم أن تلك القوة موالية للدبيبة.

فيما أكد سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ريشارد نورلاند، أمس الخميس، أنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، مشيرًا إلى أنها ظلت مستقلة سياسيًّا، وكفؤة تقنيا تحت قيادة مصطفى صنع الله.

مواجهة مسلحة

وقال نورلاند، في تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية بموقعها على «تويتر»، أمس: «إن قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة».

وتابع: «هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحَّة للإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط، وتهيئة المسرح الفوري للمصالحة والانتخابات؟».

وأكدت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأول الأربعاء، إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له.

وكانت مكونات اجتماعية من شرق وجنوب البلاد أغلقت في أبريل الماضي حقولا وموانئ نفطية احتجاجًا على عدم تسليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، بالإضافة إلى التوزيع غير العادل لإيرادات النفط بين المدن والمناطق.

وبحسب بيانات سابقة نشرتها المؤسسة، تراوحت الصادرات اليومية خلال يونيو بين 365 إلى 409 آلاف برميل، بانخفاض يقدر بـ865 ألف برميل عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 210 ملايين قدم مكعبة من الغاز في اليوم.

وتسبب الإغلاق في خسارة 16 مليار دينار ليبي حتى مطلع يونيو الماضي، بحسب تقديرات سابقة للمؤسسة، كما ساهم في خسارة 1000 ميجاوات من الطاقة فاقمت من أزمة انقطاع الكهرباء وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس حكومة طرابلس.

باشاغا يحذر

وفي سياق آخر، حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا من خطورة الوضع الراهن في بلاده على أوروبا، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين يُعدُّ من ضمن أهم النقاط التي تطرحها خارطة الطريق نحو التعافي التي وضعتها للنهوض بليبيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أمس الخميس، قال باشاغا في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»: إن مشاركته في جلسة البرلمان البريطاني لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

وأضاف: لقد حاربت المملكة المتحدة وليبيا جنبًا إلى جنب ضد داعش في بلادنا، وقد اجتمعت بلجنة البرلمان البريطاني للشؤون الخارجية لاستعراض خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها، وتسليط الضوء على تضحياتنا من أجل تحقيق الأمن.

وكان باشاغا ألقى كلمة خلال مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية بعنوان «أمن ليبيا والسياسة الخارجية وخارطة الطريق نحو التعافي».

وأعرب رئيس الحكومة المكلفة الليبية من قِبَل مجلس النواب في كلمته عن تطلعه لدعم بريطانيا لحكومته، وقيامها بدور متميز في هذا الشأن والعمل معها لبناء علاقات أقوى.

من جهته، بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مع عدد من أعضاء لجنة «الستين» الليبية، الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع القوى.