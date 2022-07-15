شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لإرهابي إيراني ارتكب جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، على اتفاق مشترك تعهدا فيه بمنع طهران من حيازة سلاح نووي، بوقت حكمت فيه محكمة سويدية على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين في الثمانينيات من القرن الماضي.

وكان الإرهابي حميد نوري اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

ومن جهة أخرى قال بايدن، الذي يزور القدس، للتليفزيون الإسرائيلي: إنه لا يمانع استخدام القوة «كملاذ أخير» ضد إيران، وذلك ردًّا على ما يبدو على دعوات لابيد للقوى العالمية لطرح «تهديد عسكري جاد» لإيران العدو اللدود لإسرائيل.

ووجَّهت الولايات المتحدة وإسرائيل، كل على حدة، تهديدات مستترة من هذا النوع لإيران، التي تنفي السعي لامتلاك سلاح نووي، على مدى سنوات، ومن شأن التعبير الرسمي عن ذلك أن يؤكد الشعور بالردع والالتزام المشترك.

وقال بايدن للصحفيين، خلال اجتماعه مع لابيد قبيل مراسم التوقيع، إنهما بحثا «مدى الأهمية بالنسبة لإسرائيل، من وجهة نظري، لأن تندمج تمامًا في المنطقة».

ووقعت إيران في عام 2015 اتفاقًا دوليًّا يحد من برامجها التي يُحتمل أن تسفر عن إنتاج قنبلة نووية، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018، ووصفه بأنه «معيب»، ورحَّبت إسرائيل بالانسحاب.

وزادت إيران منذ ذلك الحين بعض أنشطتها النووية، مما زاد من أهمية عنصر الوقت في مساعي القوى العالمية للعودة لاتفاق في محادثات تجرى في فيينا.

وفي المقابلة التلفزيونية قال بايدن: «الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو وجود إيران تملك أسلحة نووية، وإذا تمكّنا من العودة إلى الاتفاق، فيمكننا تقييدها».

ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين والخليجيين أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق سيوفر لإيران المزيد من الأموال لدعم جماعات تنشط بالوكالة في لبنان وسوريا واليمن والعراق، كما يشككون فيما إذا كانت إدارة بايدن ستفعل الكثير لمواجهة أنشطة إيران الإقليمية.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان يتعلق بكسب بعض الوقت مع إسرائيل، بينما تواصل واشنطن المفاوضات مع إيران، قال المسؤول الأمريكي: «سنستمر في زيادة ضغط عقوباتنا، وزيادة عزلة إيران الدبلوماسية».