شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يعود إلى سريلانكا وسنغافورة تستقبل الرئيس راجاباكسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد الهدوء إلى مدينة كولومبو في سريلانكا، أمس الخميس، في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي وصل إلى سنغافورة، وتم فرض حظر تجول وقام الجيش بدوريات في الشوارع لمنع اندلاع أعمال عنف.

وقالت وزارة الخارجية في سنغافورة: «إنها سمحت لراجاباكسا، الذي فر إلى جزر المالديف أمس الأول الأربعاء هربا من انتفاضة شعبية تتهم أسرته بالتسبب في أزمة اقتصادية خانقة، بدخول أراضيها في زيارة خاصة».

وأضافت أنه «لم يطلب اللجوء إليها ولم تمنحه هي حق اللجوء».

ولم يتقدم راجاباكسا باستقالته حتى الآن على الرغم من تعهده بالتنحي بحلول الأربعاء، الأمر الذي أثار حالة جديدة من الضبابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأثار قراره بتعيين حليفه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه قائما بأعمال الرئيس مزيدا من الاحتجاجات، إذ اقتحم المتظاهرون البرلمان ومكتب رئيس الوزراء مطالبين برحيله أيضا.

وقال مالك بيريرا وهو سائق يبلغ من العمر 29 عاما شارك في احتجاجات البرلمان: «نريد عودة رانيل إلى منزله، لقد باعوا البلاد، نريد شخصا صالحا يتولى زمام الأمور، حتى ذلك الحين لن نتوقف».

واشتعلت الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية على مدى شهور وبلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي عندما استولى مئات الآلاف من الأشخاص على المباني الحكومية في كولومبو، وألقوا باللوم على عائلة راجاباكسا ذات النفوذ وحلفائها في ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية والفساد.

وفر راجاباكسا وزوجته واثنان من حراسه من سريلانكا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء متجهين إلى جزر المالديف.