عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تعلن فتح أجواءها لجميع الناقلات الجوية المدنية

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، فجر اليوم الجمعة فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي المتطلبات لعبور أجوائها.



وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يستقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طائرة من تل أبيب إلى جدة، في أول رحلة مباشرة تعبر الأجواء السعودية قادمة من إسرائيل.

وكان بايدن، قد ذكر في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة بين البلدين في رحلة رسمية إلى المنطقة.

ويقوم الرئيس بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية تبدأ اليوم الجمعة، وتستمر غدا.

وتضمن الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة، دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.