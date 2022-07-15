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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هكذا تستعد بيت لحم لاستقبال خامس رئيس أمريكي

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

يستعد الفلسطينيون في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بمشاعر مختلطة.



فمن ناحية يعتقد الفلسطينيون إن الزيارة تسلط الضوء على الواقع الفلسطيني غير أنه لا توقعات بأن يجلب حلا سياسيا بعد أن قال بايدن نفسه إن حل الدولتين لن يكون قريبا.

فعند وصوله مطار بن غوريون، الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي: "سنناقش دعمي المستمر لحل الدولتين، وحتى لو أنه ليس على المدى القريب. ويبقى هذا الحل برأيي أفضل طريقة لضمان مستقبل متساو من الحرية والازدهار والديمقراطية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقال مسؤول فلسطيني: "كنا نأمل أن يجلب الرئيس الأمريكي معه أفقا سياسيا ولكن من الواضح أن الأمر سيقتصر على بعض المبادرات الاقتصادية والمساعدات المالية".

وفي ساعات الصباح سيصل بايدن إلى مستشفى المطلع "أوغستا فكتوريا" في جبل الزيتون بالقدس الشرقية، دون مرافقة رسمية فلسطينية أو إسرائيلية، قبل أن يتوجه إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إنه في كلتا المحطتين سيعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة مساعدات أمريكية كبيرة سواء للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية أو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، الى ان الرئيس الأمريكي سيعلن عن إطلاق الاتصال الرقمي 4G ، الذي طال انتظاره في من غزة والضفة الغربية، ومبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من انعدام الأمن الغذائي إضافة الى تعزيز الحوار بين الناس لدعم السلام، فضلا عن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

ولوصوله الى مدينة بيت لحم من القدس الغربية بموكبه الضخم، فإن الرئيس الأمريكي سيمر من خلال الجدار الأسمنتي الضخم الذي أقامته إسرائيل في داخل الضفة الغربية في ذلك في محيط بيت لحم لعزلها عن القدس الشرقية.

وقام فلسطينيون برسم جدارية كبيرة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على الجدار الأسمنتي في مدخل بيت لحم.

كما وضع نشطاء فلسطينيون بالطرق التي سيمر منها الرئيس الأمريكي لافتات عليها باللغة الإنجليزية: "حان الوقت لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأعلن العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، للصحفيين ان 1500 رجل أمن سيشاركون في تأمين زيارة الرئيس الأمريكي بالانتشار في الشوارع التي سيمر منها الرئيس الأمريكي.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية عن إغلاق عدد من الشوارع بدءا من مساء الخميس وحتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي ظهر الجمعة.

وقالت: "سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق والأرصفة من مسجد بلال إبن رباح وشارع المهد وصولًا إلى كنيسة المهد".

وبحسب مصادر فلسطينية فإن الرئيس الأمريكي سيلتقي الرئيس الفلسطيني وسيقوم بزيارة كنيسة المهد بالمدينة.

وسيكون بايدن الرئيس الأمريكي الخامس الذي يزور بيت لحم بعد الرؤساء السابقين بيل كلينتون في ديسمبر/كانون الأول 1998 ، وجورج بوش في يناير/كانون الثاني 2008، وباراك أوباما في مارس/آذار 2013 ودونالد ترامب في أيار/مايو 2017.