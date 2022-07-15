عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماكرون يمنح الكاظمي وسام الشرف الفرنسي

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وسام "الشرف الوطني".



يعد الوسام من أعلى درجات التكريم الذي تمنحه باريس للقادة والرؤساء والشخصيات المهمة في العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق، إيريك شوفالييه، الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها.

وعبّر الكاظمي، وفق البيان، عن شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع.

وقال البيان، إن الكاظمي أعرب خلال اللقاء عن انفتاح العراق على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة.

وشهدت العلاقات العراقية الفرنسية بعد وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء في مايو/آيار 2020، تقارباً كبيراً أنعكس على تبادل الزيارات بأعلى مستوياتها وتدشين العديد من الاتفاقيات ومشاريع الاستثمار في مختلف الجوانب المختلفة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أجرى خلال العامين الماضيين، زيارتين إلى العراق، جاءت الأولى بهدف المشاركة في القمة التي جمعت عدداً من الدول العربية في بغداد، والأخرى تفقد خلالها مدينة الموصل وعدد من المناطق التي حررتها القوات الأمنية من سيطرة داعش الإرهابية.

و ما يعرف بـ"جوقة الشرف"، أو "جوقة الشرف الوطني"، هو وسام فرنسي أنشأه نابليون بونابرت في 19 مايو 1802. وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

ويصنف وسام الشرف الوطني إلى 5 رتب وهي :الفارس والضابط والقائد والقائد العظيم والصليب الأكبر.

وقد حصل على ذلك الوسام العديد من الزعماء والرؤساء وكبار الشخصيات الشهيرة من بينهم ولي العهد السعودي الأسبق ووزير الداخلية الأسبق، نايف بن عبد العزيز آل سعود، في عام 2016، ونائب أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح عام 2019.