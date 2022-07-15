ترحيل ضابط بحرس بايدن بعد إهانته لإسرائيلية.. ومغنية يهودية ترفض مصافحة الرئيس الأمريكي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

عاد موظف في الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من إسرائيل بعد "مواجهة جسدية" أدت إلى اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، حسب ما أكدت الوكالة لصحيفة "The Hill".

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية إن أحد عملائها المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته إلى الشرق الأوسط تم احتجازه في إسرائيل وأعيد إلى الولايات المتحدة بعد اعتدائه على امرأة إسرائيلية، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.

وأفادت الصحيفة أن العميل الذي لم يكشف عن اسمه ، والذي كان عضوا في فريق الخدمة السرية للهجوم المضاد الذي تم نشره في إسرائيل قبل وصول الرئيس الأمريكي لتل ابيب اتهم بالاعتداء على امرأة خارج حانة في سوق يهودا في القدس ليلة الإثنين.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن المرأة لم تصب بأذى ولم تكن هناك مزاعم بارتكاب اعتداء جنسي، وقالت الشبكة نقلاً عن ثلاثة أشخاص لم تسمهم أُبلغوا بالأمر، أن ضابط الخدمة السرية الأمريكي الذي كان مع زملائه في ذلك الوقت، اتُهم بدفع المرأة بعد خلاف بينهما وأشار مصدران إلى احتمال انه كان في حالة سكر.

ووفقا للتقرير، تم استدعاء الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم اعتقال الضابط لفترة وجيزة واستجوابه قبل إطلاق سراحه دون توجيه تهم إليه ، بحسب ما قال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان لمنافذ متعددة.

وقال المتحدث في شبكة سي بي إس نيوز إن "الموظف عاد إلى الولايات المتحدة وفقًا لبروتوكول الوكالة، تم تعليق وصوله إلى أنظمة ومنشآت الخدمة السرية لحين إجراء مزيد من التحقيق".

مغنية إسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج

من ناحية أخرى، وضعت المغنية الاسرائيلية يوفال دايان، جو بايدن، في موقف محرج، حيث نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيديو للرئيس الإمريكي أثناء حفل غنائي في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث زعم الإعلام الإسرائيلي إن سبب الرفض للمصافحة كونها يهودية متدينة.

رابط الفيديو: