الموت يفجع دونالد ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب، عن عمر ٧٣ عاما.

وقال الرئيس السابق - في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

وأضاف: "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة".

وتزوجت إيفانا - المولودة في جمهورية التشيك والدة الأبناء الثلاثة الأكبر للرئيس الأمريكي السابق (دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ) ترامب في عام 1977.

وقال ترامب: "لقد كانت فخورة جدًا بأبنائها، لأننا كنا جميعًا فخورين بها، ارقدي بسلام، إيفانا!".