شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات أوروبا مُلبدة بـ"الزحام".. كيف وقعت أزمة الرحلات الجوية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ركاب يفترشون الأرض وحقائب مكدسة وساعات طويلة من الانتظار.. مشهد لم يعتد عليه المسافرون جوا عبر سماوات أوروبا، لكن الحال اليوم يعكس ما آلت إيه المطارات بسبب إغلاق كورونا ، حيث تقلص عدد الموظفين وأطقم التدريب.

إن كنت صاحب حظ عاثر ستقودك رحلتك إلى مطار هيثرو البريطاني، أو ربما قد حجزتك رحلتك الجوية عبر خطوط "لوفتهانزا" الألمانية، فالأول قرر عدم استقبال الرحلات، والثانية ألغت آلاف الرحلات الجوية.

إلغاء آلاف الرحلات

وتخطط شركة دويتشه لوفتهانزا إيه جي لقطع 2000 رحلة إضافية حتى نهاية أغسطس، وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات الإلغاء التي قامت بها شركة الطيران إلى ما يقرب من 6000 رحلة مع استمرار اضطرابات السفر في أوروبا في التدهور.

وقال ممثل لشركة الطيران الألمانية إن معظم الرحلات المتأثرة هي طرق داخلية مقررة للإقلاع من ميونيخ أو فرانكفورت، وسيتم تجنب الرحلات الجوية الطويلة والرحلات إلى وجهات العطلات إلى حد كبير.

واضاف توماس جاتشنو، المتحدث باسم شركة الطيران، في تصريحات لـ "بلومبرج"، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة الوضع غير المستقر في محوريها الرئيسيين في ألمانيا.

ولفت إلى أن شركة النقل تمكنت من تحقيق الاستقرار في العمليات في المطارين من خلال عمليات الإلغاء المستهدفة وتقوم الآن بإجراء المزيد من هذه العمليات.

وألغت لوفتهانزا في السابق 3100 رحلة طيران بعد موجة من الإصابات بكوفيد -19 اجتاحت قوتها العاملة، وألغت الشركة لاحقًا 770 رحلة أخرى وقيدت مبيعات المقاعد بأغلى فئة، ورفعت تلك الخطوة سعر حتى أرخص الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا بين لندن وفرانكفورت إلى 1000 يورو.

تضرر واسع

وبحسب "بلومبرج" تضررت شركات الطيران الأوروبية الأخرى بشدة من نقص الموظفين وفوضى السفر مع انتعاش الطلب على المقاعد بعد تخفيف القيود الوبائية.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 13٪ من رحلاتها، وطالب مطار هيثرو في لندن شركات الطيران بعدم بيع تذاكر إضافية لذروة السفر الصيفي، من خلال إلغاء الرحلات في وقت مبكر وتقييد مبيعات التذاكر.

وتحاول المطارات وشركات النقل تجنب مشاهد الفوضى التي عمّت المطارات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، عندما تم إلغاء الرحلات الجوية في اللحظة الأخيرة بسبب نقص الموظفين أو الاختناقات الأخرى.

وانخفضت أسهم "لوفتهانزا" على بنسبة 1.6٪ بعد ظهر أمس الأربعاء في فرانكفورت.

"هيثرو" يعاني

في مطار هيثرو الانهيار أصبح شبه يومي، هكذا تصف صحيفة "وول ستريت جورنال" المشهد، مؤكدة أنه في غضون ساعات قليلة، تتشكل الاختناقات المرورية البشرية بالمطار، لدرجة أنه الركاب يصطدمون ببعضهم البعض، حين يحاولون الوصول إلى مكاتب التذاكر وأماكن إنزال الحقائب

وبحسب موقع التتبع "FlightAware" فإن قرابة ثلث الرحلات المجدولة في المطار تأخرت، بينما وفي نفس اليوم من صيف 2019، لم تتخطى الإلغاءات 0.5٪ من الرحلات وتأخر 23٪ منها.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport)

#DidYouKnow we have specially-trained colleagues who can provide additional airport assistance? 🌻



If you would like assistance, let your airline, tour operator or travel agent know at least 48 hours before you travel.



For more information, visit: https://t.co/TmIZNOMq2u pic.twitter.com/036317Y7sR — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) July 12, 2022

وتكمل الصحيفة قائلة إن المسافرين اجتاحوا المطارات، متحمسين لركوب الطائرات لأول مرة منذ أن أدى الوباء إلى توقف السفر الجوي إلى حد كبير، مشيرة إلى أن شركات الطيران والمطارات تكافح لتوظيف جميع الموظفين لاستيعاب الاندفاع.

ونقلت عن إدارة مطار هيثرو قولها، وه إن أحد أكثر المحاور الدولية ازدحامًا في العالم، أنه سيفرض قيودًا على عدد الركاب الذين يتنقلون عبر مبانيه، وطلب من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر السفر خارج المطار لبقية الصيف.

وقال جون هولاند كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو في بيانه: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأنا نرى فترات تنخفض فيها الخدمة إلى مستوى غير مقبول".

فيما قال متحدث باسم مطار هيثرو: "سنعمل مع شركات الطيران من أجل إعادة حجز رحلات للمسافرين المتضررين في أوقات بعيدة عن فترة الذروة، وذلك لنتمكن من حل مشكلة أكبر عدد من المسافرين، ونحن نعتذر عن تأثير ذلك على خطط المسافرين".

كما قال: "نحن نعمل بجد من أجل ضمان أن يكون لكل شخص رحلة سلسة من خلال هيثرو هذا الصيف، وأهم شيء أن نعمل على أن تتوفر موارد كافية لمقدمي الخدمات من أجل تحقيق المطلوب".

وقال متحدث لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتش إيرويز، وهي إحدى خطوط الطيران المتضررة: "قمنا بإلغاء عدد قليل من رحلاتنا، وذلك بناء على مطالب إدارة مطار هيثرو الموجهة لجميع شركات الطيران بتقليل الرحلات".

"طيران الإمارات" ترفض

شركة طيران الإمارات كان لها موقفا صارما من إجراءات مطار هيثرو، إذ قالت في بيان رسمي، إن مطالب المطار بالتوقف عن بيع تذاكر الصيف مرفوضة، ووصفت الخطوة بأنها "غير معقولة وغير مقبولة".

واتهمت شركة الطيران المطار بـ "التجاهل الصارخ" للعملاء بعد أن حددت عدد الركاب في اليوم بـ 100 ألف مسافر في اليوم خلال فصل الصيف.

وقالت طيران الإمارات إن المطار يواجه الآن "أزمة جوية بسبب عدم كفاءته وعدم تحركه"، فيما رد مطار هيثرو إنه ليس لديه خيار سوى وضع حد لعدد المسافرين.