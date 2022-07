مطارات أوروبا مُلبدة بـ"الزحام".. كيف وقعت أزمة الرحلات الجوية؟

الدمام - شريف احمد - ركاب يفترشون الأرض وحقائب مكدسة وساعات طويلة من الانتظار.. مشهد لم يعتد عليه المسافرون جوا عبر سماوات أوروبا، لكن الحال اليوم يعكس ما آلت إيه المطارات بسبب إغلاق كورونا ، حيث تقلص عدد الموظفين وأطقم التدريب.

إن كنت صاحب حظ عاثر ستقودك رحلتك إلى مطار هيثرو البريطاني، أو ربما قد حجزتك رحلتك الجوية عبر خطوط "لوفتهانزا" الألمانية، فالأول قرر عدم استقبال الرحلات، والثانية ألغت آلاف الرحلات الجوية.

إلغاء آلاف الرحلات

وتخطط شركة دويتشه لوفتهانزا إيه جي لقطع 2000 رحلة إضافية حتى نهاية أغسطس، وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات الإلغاء التي قامت بها شركة الطيران إلى ما يقرب من 6000 رحلة مع استمرار اضطرابات السفر في أوروبا في التدهور.

وقال ممثل لشركة الطيران الألمانية إن معظم الرحلات المتأثرة هي طرق داخلية مقررة للإقلاع من ميونيخ أو فرانكفورت، وسيتم تجنب الرحلات الجوية الطويلة والرحلات إلى وجهات العطلات إلى حد كبير.

واضاف توماس جاتشنو، المتحدث باسم شركة الطيران، في تصريحات لـ "بلومبرج"، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة الوضع غير المستقر في محوريها الرئيسيين في ألمانيا.

ولفت إلى أن شركة النقل تمكنت من تحقيق الاستقرار في العمليات في المطارين من خلال عمليات الإلغاء المستهدفة وتقوم الآن بإجراء المزيد من هذه العمليات.

وألغت لوفتهانزا في السابق 3100 رحلة طيران بعد موجة من الإصابات بكوفيد -19 اجتاحت قوتها العاملة، وألغت الشركة لاحقًا 770 رحلة أخرى وقيدت مبيعات المقاعد بأغلى فئة، ورفعت تلك الخطوة سعر حتى أرخص الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا بين لندن وفرانكفورت إلى 1000 يورو.

تضرر واسع

وبحسب "بلومبرج" تضررت شركات الطيران الأوروبية الأخرى بشدة من نقص الموظفين وفوضى السفر مع انتعاش الطلب على المقاعد بعد تخفيف القيود الوبائية.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 13٪ من رحلاتها، وطالب مطار هيثرو في لندن شركات الطيران بعدم بيع تذاكر إضافية لذروة السفر الصيفي، من خلال إلغاء الرحلات في وقت مبكر وتقييد مبيعات التذاكر.

وتحاول المطارات وشركات النقل تجنب مشاهد الفوضى التي عمّت المطارات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، عندما تم إلغاء الرحلات الجوية في اللحظة الأخيرة بسبب نقص الموظفين أو الاختناقات الأخرى.

وانخفضت أسهم "لوفتهانزا" على بنسبة 1.6٪ بعد ظهر أمس الأربعاء في فرانكفورت.

"هيثرو" يعاني

في مطار هيثرو الانهيار أصبح شبه يومي، هكذا تصف صحيفة "وول ستريت جورنال" المشهد، مؤكدة أنه في غضون ساعات قليلة، تتشكل الاختناقات المرورية البشرية بالمطار، لدرجة أنه الركاب يصطدمون ببعضهم البعض، حين يحاولون الوصول إلى مكاتب التذاكر وأماكن إنزال الحقائب

وبحسب موقع التتبع "FlightAware" فإن قرابة ثلث الرحلات المجدولة في المطار تأخرت، بينما وفي نفس اليوم من صيف 2019، لم تتخطى الإلغاءات 0.5٪ من الرحلات وتأخر 23٪ منها.

