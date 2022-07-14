للمرة الثالثة هذا الصيف... شنغهاي تصدر تحذيراً نادراً جديد من الحر الشديد

للمرة الثالثة هذا الصيف، أعلنت شنغهاي حالة التأهب القصوى بسبب موجة حارة شديدة قد تؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية في أكثر مدن الصين اكتظاظاً بالسكان اليوم الخميس.

وأصدرت المدينة التي يقطنها 25 مليون نسمة تحذيراً باللون الأحمر، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وهذا ثالث تحذير باللون الأحمر في المدينة في غضون خمسة أيام، على الرغم من أن هذا الإجراء نادر الحدوث نسبياً حيث أصدرت شنغهاي التحذير 17 مرة فقط منذ بدء تسجيل الحالات في عام 1873.

واكتوت المدينة بموجة حر شديدة ارتفعت خلالها درجات الحرارة إلى 40.9 درجة مئوية، وهو ما يعادل الرقم القياسي المسجل في أواخر تموز 2017.

ومع ارتفاع الطلب لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحمل على شبكات الكهرباء وصل في سبع أقاليم ومناطق إلى مستويات قياسية.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الخميس إن الأحمال القصوى للكهرباء في الصين سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء عند 1.22 مليار كيلووات.