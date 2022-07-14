ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» وعلينا الاستعداد للتخلي عنه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

أعلن ايمانويل ماكرون الخميس أن روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» وعلينا الاستعداد «للتخلي عنه» وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن «روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب. يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كلياً».

وأضاف لقناة «تي إف-1» بأن «روسيا بدأت في قطع إمدادات الغاز» عن طريق إغلاق خط الانابيب «نورد ستريم-1» في إشارة إلى قطع روسيا الإمدادات بغرض الصيانة كما قالت.

واعتبر بأنها «رسالة واضحة جداً: ستستخدم الغاز كسلاح حرب».