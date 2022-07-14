زيلينسكي: صواريخ روسية تقتل 20 مدنياً بغرب أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ روسية أصابت منشأتين مجتمعيتين في غرب أوكرانيا اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة عدد أكبر بكثير.

وأضاف في مؤتمر دولي يهدف إلى إجراء ملاحقات بتهم جرائم حرب في أوكرانيا «صباح اليوم، أصابت الصواريخ الروسية مدينة فينيتسيا وهي مدينة عادية ومسالمة. ضربت صواريخ كروز منشأتين مجتمعيتين، وأسفر ذلك عن تدمير منازل ومركز طبي واشتعال النار في السيارات وعربات الترام... ترتب على الإرهاب الروسي مقتل 20 شخصاً حتى الآن».