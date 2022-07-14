شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: مجلس النواب استطاع تحديث البنية التشريعية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب حقق الكثير من الإنجازات خلال دور الانعقاد الثانى، موضحا أن المجلس استطاع عمل تحديث للبنية التشريعية المصرية كى تتواكب مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه كان هناك مناقشات وسماع للرأى والرأى الآخر خلال دور الانعقاد الثانى، وشمل 56 جلسة على مدار 200 ساعة عمل غير اللجان النوعية التي تعدت الـ 2000 اجتماع لجنة نوعية وعقدت 26 زيارة، فهذا مجهود بذله نواب البرلمان.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب أعد تعديلات لعدة قوانين مر عليها أكثر من 50 عاما، ولم نكن نستطيع ألا نقوم بتعديلها ونحن ننتقل للجمهورية الجديدة وهذه القوانين بشكلها القديم.