ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون دعوى في أمريكا ضد شركة "تي.جي.إس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

قال محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020، يوم الخميس، إن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة ”تي.جي.إس“ للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار.



وأضاف المحامون لـ“رويترز“، أن الشركة ”مسؤولة“ عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية.

ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013، على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من آب/أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف.