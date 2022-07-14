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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لارتكابه جرائم حرب.. السويد تحكم على الإيراني حميد نوري بالسجن مدى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022
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نددت إيران، اليوم الخميس، بحكم محكمة سويدية على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة، لدوره في عمليات الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين في الثمانينيات، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
وكان حميد نوري اعتقل في مطار ستوكهولم العام 2019، واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران العام 1988.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن ”إيران على ثقة تامة من أن الحكم الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية“.