شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع يورو - افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو - أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص، لتنطلق منه باقي الدول الأوروبية بقدرة 2000 ميجا وات.

وأشارت الحكومة، إلى إمكانية زيادة الطاقة الكهربائية الموجهة لأوروبا إلي 3000 ميجا وات، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء الموقع الاستراتيجي، ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات التي تحظي بها مصر.

يشار إلي حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري رغم التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، والذي فندته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، أكدت إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات