مستشار الرئيس الفلسطيني: نرفض "السلام الاقتصادي" ولا مانع من لقاء عباس ولابيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

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رفض مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، يوم الخميس، ما أسماه خطة ”السلام الاقتصادي“ التي روجت لها إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليومين الماضيين.



وعبر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، في حديث صحفي مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، عن رفضه ما أسماه ”فكرة السلام الاقتصادي“، مشددًا على أن هذا السلام الذي يخيره ويصوره بعض المسؤولين الإسرائيليين هو أمر مرفوض لدى السلطة الفلسطينية.

وقال الهباش إن ”القضية الفلسطينية في المقام الأول هي قضية سياسية، رغم أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى كل الأموال التي يتم تقديمها لخزينتها“، مشيرا إلى أنه ”لن يكون هناك إنعاش للاقتصاد الفلسطيني على حساب الأهداف السياسية للسلطة الفلسطينية“.