شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات إنسانية لدار المسنين والأطفال لتقديم هدايا العيد.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.





في محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ورشة عملية علمية للأطفال، في معمل Dr.Scope ) للأطفال من عمر 10 سنوات حتى 15 سنة بمقر الحزب بمدينة الخارجة من خلال المدربين أول علوم، وبمشاركة سفير الواقع المعزز والافتراضي بتعليم الوادي الجديد، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز باريس، ندوة تثقيفية للشباب بمركز شباب المدينة عن الشباب ودوره في التنمية والوعي الوطني وجهود الدولة في تمكين الشباب في الحياة العامة خاصة السياسية، وتناولت الندوة دور الشباب في التنمية والحزب في دعم الشباب في مجالات العمل والرياضة والثقافة والسياسة وجهود الدولة في دعم الشباب في كافة المجالات وتمكينهم في المناصب القيادية، وفي سياق متصل، نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية مجانية بقرية الزيات، وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت تخصصات طبية هي "جلدية – أنف وأذن وحنجرة – باطنة - نساء وتوليد وتنظيم أسرة – تحاليل طبية"، وجرى توقيع الكشف على 78 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، وفي سياق أخر، عقدت أمانة مركز باريس، ورشة عمل عن الصناعات اليدوية لربات البيوت والفتيات عن فنون الصناعات اليدوية والمشغولات اليدوية "الخرز" لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة.





وفي محافظة بورسعيدوزعت أمانة الحزب بالمحافظة، 5 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، حيث شاركت مجموعات من شباب حزب مستقبل وطن بكافة الأقسام والوحدات الحزبية بالمحافظة، في توزيع لحوم طازجة على الأُسر الأولى بالرعاية في عدد من أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، ومن جانب أخر، نظمت أمانة قسم بورفؤاد ثاني، احتفالية للمسنين تم خلالها توزيع الحلوي والهدايا والورود عليهم، وحرصت الأمانة، بكافة أعضائها علي توزيع الهدايا والحلوي علي المسنين، وذلك لرسم البهجة والفرحة علي وجوههم في العيد، وفي الوقت نفسه، أقامت أمانة قسم الشرق، احتفالية للأطفال الأيتام تم خلالها توزيع الحلوي والهدايا والورود علي الأطفال، وحرصت الأمانة، بكافة أعضائها علي توزيع الهدايا والحلوي علي الأطفال، وذلك لرسم البهجة والفرحة علي وجوههم في العيد.





وفي محافظة دمياطنظمت أمانة شباب بالمحافظة، زيارة لمؤسسة البنات بشارع أبو الوفا، ضمن مبادرة "فرحة"، وذلك بهدف إدخل الفرحة علي قلوب الأطفال احتفالا بعيد الاضحي المبارك، حيث تم مشاركة ابناء المؤسسة في يوما ترفيهيا وتوزيع الهدايا والالعاب عليهم مما ساهم في رسم الفرحة علي وجوهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.





وفى محافظة الفيومتواصل أمانة مركز إطسا، بتوزيع لحوم الأضاحى، المواطنين من الأسر البسطاء والأكثر احتياجا فى قرى المركز، وتم التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقًا من خلال الأمانة.





وفي محافظة الغربيةكرمت أمانة مركز السنطه، عددًا من الفائزين بميداليات الكاراتيه بمركز شباب ميت حواي ، وذلك لفوزهم فى بطولة قطاعات جمهوري الاتحاد المصري للكاراتية، حيث تم تكريم عدد 33 من اللاعبين الفائزين بـ19 ميدالية ذهب كاتا، وعدد 14 ميدالية فضية، بالإضافة إلى تكريم مدربي الكارتيه مدير مركز شباب ميت حواى، في نهاية الحفل، أعرب الأطفال الحاصلين على ميداليات للكارتيه واولياء الامور، عن سعادتهم بالاحتفاء والتكريم الذي حظي به أبطال الكاراتيه من جانب القيادة السياسية وكل المسئولين والمواطنين.





وفي محافظة الجيزةتستمر أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، بقسميها العلمي"علوم- رياضة " والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، حيث تمت المراجعات فى حضور عدد كبير من الطلبه والطالبات مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة.





وفي محافظة الأقصرتنظم أمانة بندر الأقصر، مراجعة علم النفس والإجتماع غدا الجمعه الموافق علي 15/7، ومراجعة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 19/7، وستكون المحاضرة ثلاث ساعات، وتقام في مكتبة مصر العامة بالأقصر.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.