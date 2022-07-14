شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لحقوق الإنسان: تنوع قائمة العفو الرئاسى يؤكد نجاح أهداف اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن شمول وتعدد وتنوع قائمة العفو الرئاسى، لتشمل سجناء محكوم عليهم في قضايا الرأى والتعبير وقضايا عمالية وغيرها، يؤكد نجاح اللجنة فى تحقيق أهدافها.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تقارير الرصد ومتابعة وتحليل المجلس العربي لقرارات لجنه العفو الرئاسي، انتهت إلى ثبوت جدية وموضوعية تلك القرارات، وأنها تمثل واقعا ملموسا ودليلا على عدم صحة الإدعاءات التى وجهت للجنة.

وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن المجلس العربي يطالب اللجنة بمزيد من القرارات التى تأخد فى اعتبارها الإفراج لاعتبارات السن للعديد من الشباب حفاظا على مستقبلهم العلمي أو المهني أو الأسري.