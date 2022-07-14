بايدن: لن ننتظر إلى الأبد رداً من إيران بخصوص المحادثات النووية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى الأبد رداً من إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في محاولة لإحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأضاف «عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق وننتظر ردها. متى يأتي ذلك، لست متأكداً. لكننا لن ننتظر إلى الأبد».