مطالبات بإرسال وفد طبي دولي "محايد" إلى السجون الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

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طالبت هيئة الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، بإرسال وفد طبي محايد إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مشيرة إلى أن إسرائيل لا توفر العلاج اللازم لهم.



ودعت الهيئة إلى إرسال وفد طبي دولي إلى السجون الإسرائيلية، مشددة على أنه بات ”مطلبًا ضروريًا“.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن ”توفير الحماية الإنسانية الطبية أضحى أمرًا ملحًا ومهمًا، ويجب التحرك نحو ذلك بجدية عالية“.