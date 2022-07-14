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محمد بن زايد يبدأ الإثنين زيارة إلى باريس لتعزيز "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

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يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، زيارة رسمية إلى فرنسا، الإثنين المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

 

وبحسب الوكالة، فإن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ”علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا“.

 

وقبل يومين، نقلت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها، إن ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف رئيس الإمارات العربية المتحدة الغنية بموارد النفط في باريس، الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للطاقة الروسية وسط الحرب في أوكرانيا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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