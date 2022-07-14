شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تطالب الحكومة بحوافز لتشجيع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانا منها لأهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المنازل، طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع حوافز لاستخدام الوحدات المنزلية الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.

وفي التقرير البرلماني، قد كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

يشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.