رئيس سريلانكا يغادر المالديف متوجها إلى سنغافورة

14 يوليو , 2022
كولومبو: غادر رئيس سريلانكا اليوم الخميس المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ومتّوجهة إلى سنغافورة، حسبما قال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.
وأشار المسؤول في المطار إلى أن الرئيس غوتابايا راجغباكسا وزوجته ايوما وحارسيْهما الشخصييْن نُقلوا إلى الطائرة قبل دقائق من إقلاعها من مطار فيلانا الدولي في ماليه عاصمة المالديف.
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